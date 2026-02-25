Economía: Primera "Guía de Negocios en República Dominicana" para italianos

"En los últimos años —se lee en una nota— la República Dominicana se ha consolidado como una economía de ingresos medios-altos y una de las más dinámicas de América Latina, con tasas de crecimiento del PIB entre las más altas de la región.

Este desempeño se sostiene en la estabilidad política, la apertura internacional y una ubicación geográfica favorable, factores que han acompañado el desarrollo del turismo y la llegada de inversiones directas extranjeras".

La Guía, publicada como primera edición 2025 y destinada a actualizaciones periódicas, está estructurada en secciones dedicadas al Sistema Italia, a las razones y modos de invertir en el país y a los sectores de mayor interés (entre los que se incluyen turismo, energías renovables, manufactura, biomedicina, inmobiliaria y agroindustria).

El documento incluye además una parte detallada dedicada a las necesidades operativas de las empresas, ilustrando los procedimientos para establecer una entidad comercial, los requisitos aduaneros, el marco de incentivos (también a través de zonas francas y regímenes especiales), orientación sobre los interlocutores institucionales dominicanos y sobre herramientas de simplificación, incluido el ventanilla única digital para inversiones (VUI-RD).

Al mismo tiempo, se ofrece un encuadramiento sobre los principales aspectos regulatorios y de cumplimiento (ANSA).