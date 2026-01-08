Economía: producción de café bajó, pero exportaciones crecieron

La baja en la cosecha cafetera se incrementó en el último trimestre del año al caer en un 24% respecto del mismo periodo de 2024, un hecho que Germán Bahamón, gerente de la FNC, explicó por razones climáticas.

"Estas cifras confirman el impacto que habíamos anticipado, cuya causa raíz se encuentra en las intensas y prolongadas lluvias del primer semestre de 2025, que afectaron floraciones y desarrollo del grano en el país cafetero", precisó el dirigente gremial.

Pese a las cifras a la baja de la cosecha, las exportaciones de café colombiano en 2025 crecieron en un 7% al situarse en 13,1 millones de sacos de 60 kilos cada uno.

En cuanto a las importaciones del grano, la FNC señaló que en el año se compraron 1,18 millones de sacos, en tanto que el consumo interno alcanzó los 2,27 millones de sacos, "consolidando una tendencia positiva en el mercado doméstico y confirmando la creciente relevancia del café dentro del consumo nacional", destacó Bahamón.

El gerente de la Federación anticipó que 2026 se perfila como un año de baja producción cafetera, con un estimado de 12 millones de sacos, también marcado por factores climáticos.

"La lectura del momento es clara: el sector cafetero colombiano atraviesa un ajuste cíclico previsible, enfrenta los efectos del clima y mantiene fundamentos de demanda sólidos a un precio justo", afirmó el representante cafetero. (ANSA).