Economía: Proyección de producción de café colombiano similar a la de 2025

La cifra sería similar a la del año pasado, cuando en los primeros seis meses se situó en 6,2 millones de sacos, de acuerdo a cifras de la FNC.

Cenicafé señaló que la medición se hizo a partir de un monitoreo permanente hecho a 2.150 fincas cafeteras del país y explicó que "este comportamiento productivo responde, principalmente, a los efectos de las lluvias excesivas registradas" en las áreas de cultivo.

Colombia pasa por un temporal de lluvias, en una época donde suele haber sequía, producto de varios frentes fríos que han causado graves estragos e inundaciones en varias zonas del país, principalmente en el norte.

Frente a la cosecha que se advierte para el primer semestre del año, la Federación dijo que la respuesta será la puesta en marcha de una "estrategia de diferenciación y generación de valor", a través de una mayor oferta en el mercado internacional de cafés de alta calidad.

A ello se sumará la apertura de un nuevo modelo de tiendas de café Juan Valdez de mayor tamaño y con más y variada oferta de productos, incluido desde tipos de granos especiales hasta souvenirs.

La primera de esas tiendas se abrió en Bogotá, con lo que el número de locales de la marca que identifica a los caficultores colombianos en el país y en varios países se elevó a 1.959, detalló la FNC (ANSA).