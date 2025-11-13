Economía.- Quito concluye su gira europea en Madrid para presentar su oferta turística a empresas españolas

MADRID, 13 Nov. 2025 (Europa Press) -

Quito Turismo cerrará su gira de promoción 'Siéntete el Centro del Mundo-Europa 2025' este 14 de noviembre en Madrid con un 'workshop' dirigido a agencias y turoperadores españoles para presentar su oferta turística, según ha informado la organización en un comunicado.

Durante el encuentro, los representantes de Quito Turismo presentarán la diversa oferta de la capital ecuatoriana, que combina un centro histórico declarado patrimonio mundial por la Unesco, experiencias culturales, una naturaleza urbana de gran valor ecológico y una gastronomía que fusiona tradición andina con innovación.

El cierre de la gira europea en Madrid resalta los vínculos históricos, culturales y lingüísticos que unen a España con Quito. En concreto, alrededor de 100.000 españoles visitaron Ecuador en 2024, una cifra que representa más del 10% del total de turistas internacionales.

La delegación quiteña estará acompañada por diez turoperadores locales: Adventure Journeys, Akangau, CarpeDM Adventures, Colón Explorers, Ecuador Trails, Gulliver Expeditions, Latin Trails, Metropolitan Touring, Pure Ecuador y Surtrek, que presentarán la riqueza y variedad de la oferta turística de la capital, adaptada al perfil del viajero europeo.

La gira 'Siéntete el centro del mundo-Europa 2025' forma parte de la estrategia de promoción internacional impulsada por el municipio de Quito, con el objetivo de consolidar a la capital ecuatoriana como puerta de entrada al país y referente del turismo sostenible en Latinoamérica.