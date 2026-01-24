Economía: Quito y Bogotá se abren al diálogo sobre la guerra comercial

(ANSA) - BOGOTÁ, 24 GEN - El gobierno ecuatoriano aceptó la propuesta de Colombia de iniciar conversaciones para resolver la guerra comercial en curso, aunque rechazó la fecha sugerida por Bogotá

La canciller ecuatoriana, Gabriela Sommerfeld, anunció que la reunión no podría celebrarse este domingo debido a compromisos institucionales previos relacionados con la seguridad interna, proponiendo en su lugar programarla para la próxima semana

En el centro de la disputa se encuentran la imposición mutua de aranceles aduaneros del 30% y las crecientes tensiones diplomáticas por la gestión del narcotráfico en la frontera común

La crisis se ha visto agravada por la decisión de Colombia de suspender el suministro eléctrico, aunque Quito ha asegurado que cuenta con suficiente autonomía energética para los próximos 45 días

El amargo enfrentamiento político entre el presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, y su homólogo colombiano, Gustavo Petro, por la responsabilidad de la lucha contra los cárteles de la droga permanece en un segundo plano. (ANSA)