Economía: Recaudación federal récord en Brasil en 2025

Los ingresos federales totalizaron 467.000 millones de euros (2,93 billones de reales) en valores ajustados a la inflación, frente a 2,82 billones en 2024.

En términos ciertos, el aumento fue del 3,65%, anunció la Receita Federal, subrayando que se trata del mejor resultado desde el inicio de la serie histórica en 1995.

Los datos reflejan una serie de medidas fiscales adoptadas por el gobierno y el Congreso para fortalecer los ingresos, incluida la tributación de fondos exclusivos altamente rentables y de sociedades offshore, la revisión de los incentivos fiscales concedidos por los Estados y la reducción gradual de las desgravaciones sobre las contribuciones laborales. Incluso incidieron el impuesto a los envíos internacionales y el aumento del IOF sobre el crédito y los tipos de cambio.

Por último, una contribución significativa provino de la fiscalidad de las apuestas deportivas: en 2025, los ingresos procedentes de apuestas y loterías alcanzaron 1.600 millones de euros (9.950 millones de reales) frente a 14 millones (91 millones de reales) del año anterior. Según las autoridades fiscales, al resultado también contribuyó el desempeño de la economía, como lo demuestran el crecimiento de la producción industrial, las ventas de bienes y servicios, la masa salarial y las importaciones. (ANSA).