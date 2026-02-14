Economía: Reembolsos fiscales más altos podrían sostener el consumo en EEUU

Según análisis económicos basados en datos bancarios y del mercado, los reintegros federales de 2026 podrían ser entre un 18% y un 25% superiores a los del año pasado, lo que implicaría cientos de dólares adicionales por familia y un aumento significativo de liquidez disponible en el corto plazo.

Economistas consideran que este flujo de dinero suele traducirse en un incremento del gasto en las semanas posteriores a su recepción, especialmente entre los hogares de menores ingresos, para quienes los reembolsos representan una porción relevante de su presupuesto anual.

Sin embargo, los analistas advierten que el impacto puede ser desigual.

El actual escenario económico estadounidense mantiene una dinámica denominada "economía en K", en la que los hogares con mayores ingresos sostienen el crecimiento del consumo mientras los sectores medios y bajos enfrentan mayores dificultades por inflación, vivienda y costos básicos.

En este marco, diversos estudios indican que buena parte de los contribuyentes planea destinar los reembolsos a cubrir gastos esenciales como alquiler, alimentos, facturas y deudas, más que a compras discrecionales o viajes, lo que refleja una actitud financiera cautelosa.

El sistema fiscal estadounidense espera procesar más de 160 millones de declaraciones este año, con pagos que en promedio podrían superar los niveles del ciclo anterior, en un período considerado clave para medir la fortaleza real del consumo interno.

El comportamiento del gasto tras la temporada de reembolsos será seguido de cerca por mercados y autoridades, ya que el consumo privado representa cerca de dos tercios de la actividad económica de Estados Unidos y es un indicador central del pulso económico del país.

El efecto de los reembolsos fiscales sobre el consumo es seguido tradicionalmente por analistas y autoridades monetarias como un indicador temprano del comportamiento del gasto de los hogares en el primer semestre del año, ya que estos pagos suelen concentrarse entre febrero y abril y pueden generar picos temporales de compras minoristas y pagos de deuda.

En ciclos recientes, el impacto de los tax refunds se volvió particularmente relevante tras los cambios introducidos por reformas fiscales y por la evolución de la inflación posterior a la pandemia, factores que modificaron tanto el monto promedio de los reintegros como el perfil de uso del dinero por parte de los contribuyentes, cada vez más orientado a cubrir gastos esenciales antes que consumo discrecional. (ANSA).