Economía: Renuncia el director del ente estadístico de Argentina

Luego de poner en marcha el renovado índice de precios al consumidor (IPC) altamente cuestionado y en el marco de tensiones internas por los salarios congelados en Indec, el funcionario presentó hoy su dimisión.

Lavagna, economista de origen peronista y cercano al Frente Renovador de Sergio Massa (candidato presidencial derrotado por Milei), había asumido en el instituto el 30 de diciembre de 2019 con aval del presidente Alberto Fernández y el ministro de Economía, Martín Guzmán.

Entre sus hitos dentro del Indec, estuvo la realización del censo 2022, que tuvo algunos errores, según reconoció el propio Lavagna. Había contado que los resultados no se publicaron a tiempo porque un número significativo de planillas no cumplían los estándares de calidad suficientes.

Lavagna es hijo de Roberto Lavagna, quien se desempeñó como titular del Ministerio de Economía y Producción de Argentina tras la crisis de 2001 y fue clave durante la presidencia de Néstor Kirchner para saldar la deuda externa de Argentina, tras el default. Como Ministro de Economía impulsó la recuperación económica y en sus años de gestión el producto interno bruto (PBI) creció a más del 8% interanual (ANSA).