Economía: Repsol mantiene diálogo con EEUU para encontrar un marco que le permita "monetizar" producción en Venezuela

MADRID, 24 Jul. 2025 (Europa Press) - Repsol mantiene "la esperanza de encontrar algún tipo de marco" en el diálogo que tiene con la Administración estadounidense de Donald Trump que le permita "monetizar" su producción en Venezuela, según indicó el consejero delegado del grupo, Josu Jon Imaz. En una conferencia con analistas para presentar los resultados del primer semestre, Imaz señaló que Repsol "siempre cumple y cumplirá con todas las leyes y regulaciones, nacionales e internacionales, aplicables a las operaciones en Venezuela". No obstante, afirmó que la compañía mantiene su presencia en el país caribeño, al que suministra gas natural en su mercado interno para sostener su sistema eléctrico, y, simultáneamente, cuenta con un diálogo "muy constructivo y transparente con el Gobierno estadounidense". "De forma muy abierta, para garantizar un marco estable para nuestras actividades. Esto incluye un mecanismo viable para monetizar la producción que mantenemos en Venezuela", añadió al respecto. Según consta en la documentación semestral remitida por el grupo a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Repsol ha recortado su exposición patrimonial en Venezuela a 30 de junio a 330 millones de euros, frente a los 504 millones de euros a que ascendía a cierre de 2024. Esta cifra incluye fundamentalmente la financiación otorgada a sus empresas filiales venezolanas, la inversión en Cardón IV y las cuentas por cobrar con PDVSA. La producción neta media de Repsol en Venezuela en el primer semestre alcanzó los 70.500 barriles equivalentes de petróleo día, frente a los 65.000 barriles equivalentes de petróleo al día durante el mismo período de 2024. A finales de marzo, la Administración de Donald Trump decidió la revocación de los permisos y exenciones concedidas a varias empresas petroleras, incluida Repsol, para exportar crudo desde Venezuela, con el plazo para el fin de sus operaciones del 27 de mayo, que se cumplió al llegar esa fecha. Entre las empresas afectadas, además de la española, figuraba Chevron, la francesa Maurel et Prom, o la italiana Eni. Repsol está presente en Venezuela a través de sus participaciones en entidades licenciatarias de gas (Cardón IV, etc.) y en empresas mixtas de crudo (Petroquiriquire y otras).