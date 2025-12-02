Economía.- República Dominicana recibe 10,2 millones de turistas hasta noviembre, un 3,1% más

MADRID, 2 dic. 2025 (Europa Press) -

República Dominicana recibió 10,2 millones de turistas en los primeros once meses del año, lo que supone un alza del 3,1% respecto al mismo período del año anterior, según informó el ministro de Turismo del país, David Collado.

La llegada de visitantes experimentó un crecimiento de un 52% respecto al mismo período de 2019, y si mantiene esta tendencia, Collado ha avanzado que el país cerrará el ejercicio con una cifra récord de turistas.

Del total, unos 7,8 millones de turistas llegaron al país por vía aérea, un 35% más respecto a 2019 y un 3% por encima de la cifra del año anterior, mientras que los cruceristas aumentaron un 3,4% respecto a 2024 y un 153% respecto a 2019 al alcanzar los 2,3 millones de personas.

Solo en el mes de noviembre, República Dominicana recibió un total de un millón de visitantes, una cifra que supone un alza del 13,5% frente a 2024 y un 75% respecto a 2019.

Por países, Estados Unidos aportó un 39% de los visitantes, seguido de Canadá (19%), Colombia y Argentina (6% respectivamente), Puerto Rico, México y Alemania (3% cada uno).

Si se desglosan las cifras por aeropuertos, Punta Cana recibió un 62% del total hasta noviembre, seguido de Las Américas (22%), Cibao (10%), Puerto Plata (4%) y La Romana (1%).