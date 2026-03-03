Economía: riesgo de inflación en Argentina, YPF excluye alza del combustible

"Veremos cómo evoluciona la situación. Tenemos una política de precios que promedia los picos más altos y más bajos, por lo que si la fluctuación actual en los precios del crudo es temporal, no habrá aumentos locales", aseguró el director ejecutivo de YPF, Horacio Marín.

Argentina estableció un récord histórico de producción de petróleo en enero, alcanzando los 882.000 barriles diarios gracias al desarrollo de los yacimientos de esquisto de Vaca Muerta.

El director ejecutivo de YPF afirmó que el entorno actual "favorece a Argentina".

Según Marín, además, "el país se ha transformado en un proveedor confiable de GNL (Gas Natural Licuado) ya que no está en zona de guerra", y recordó, en este sentido, el proyecto con la empresa italiana ENI y la emiratí XRG para la producción y exportación de 12 millones de toneladas de gas natural licuado anualmente. (ANSA).