Economía rusa resiste sanciones, pero vienen más desafíos

Las sanciones occidentales han golpeado a bancos rusos, individuos acaudalados e importaciones tecnológicas. Pero tras un año de medidas punitivas orientadas a privar a Rusia de fondos para la guerra, la economía de los rusos ordinarios no es muy distinta a la que era antes de la invasión a Ucrania.

No hay un desempleo masivo, la moneda nacional no se ha hundido, no hay largas colas de depositantes en bancos afectados. No ha cambiado mucho en los supermercados: los productos extranjeros siguen disponibles o han sido reemplazados por equivalentes nacionales.

Quizás hay menos multitudes en algunos centros comerciales, pero no mucho. Algunas compañías extranjeras como McDonald’s y Starbucks han sido reemplazadas por compañías locales que básicamente ofrecen el mismo menú con los nombres cambiados.

“Económicamente, nada ha cambiado”, comentó Vladimir Zharov, un empleado de televisión de 53 años. “Trabajo igual que antes, voy de compras igual que antes. Quizás los precios subieron un poquito, pero no tanto como para que se note”.

La economía rusa ha soportado las sanciones occidentales mejor que lo esperado. Pero las medidas han restringido la principal fuente de ingresos para el país, el petróleo, y los próximos meses serán una prueba más dura para la economía del presidente Vladimir Putin.

Los expertos dicen que las sanciones sobre los hidrocarburos rusos recién están empezando a surtir efecto y en el futuro reducirán los fondos que el gobierno ruso usa para financiar sus operaciones en Ucrania. Algunos vaticinan que los problemas —estrechez en las finanzas gubernamentales o una caída de la moneda nacional— empezarán a verse en los próximos meses.

Pero otros dicen que el Kremlin tiene reservas financieras significativas que no han sido afectadas por las sanciones, y que Rusia ha establecido nuevas relaciones comerciales con países asiáticos. Sostienen que, probablemente, Rusia no se quedará sin dinero este año, sino que entrará en un período de varios años de estancamiento económico.

“Rusia tendrá suficiente dinero, en cualquier contexto razonable”, dijo Chris Weafer, CEO y analista de la economía rusa para la firma consultora Macro-Advisory, en una reciente discusión online organizada por bne IntelliNews.

Rusia seguirá teniendo ingresos petroleros, aunque los precios del petróleo bajen, por lo cual “actualmente no hay una presión económica sobre el Kremlin para poner fin a esta guerra”, comentó.

AP