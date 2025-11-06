Economía. Santagloria abre su primer local en México y contempla abrir 50 establecimientos en el país en cinco años

MADRID, 6 Nov. 2025 (Europa Press) -

La franquicia hostelera de Santagloria Coffee & Bakery ha inaugurado su primer establecimiento en México, en el estado mexicano de Yucatán (Ciudad de Mérida), en el marco de un contrato con Marcas INDEF que contempla la apertura de cincuenta locales en México en los próximos cinco años.

Enrique Francia, presidente de FoodBox --empresa propietaria de la franquicia-- ha afirmado que América Latina es una región "estratégica" para el grupo y que esta expansión es el inicio de un "nuevo reto", al tiempo que ha destacado que la apertura de este primer local supone "un hito muy especial en la historia de la marca".

Santagloria ha iniciado la apertura de otro local en la ciudad de Mérida, lo que también se enmarca en el contrato para abrir cincuenta locales en cinco años, firmado entre FoodBox y Marcas INDEF, uno de los principales franquiciados de Santagloria y gestor de diez locales en Madrid y País Vasco.

Así, el presidente fundador de Marcas INDEF, José Irabién, ha subrayado que "este es solo el comienzo de un ambicioso plan de expansión que llevará a Santagloria a las principales ciudades del país en los próximos años".

Santagloria, con este plan de expansión comercial al país centroamericano, agranda su línea de comercios fuera de la Península Ibérica, en donde ya dispone de cerca de 200 locales en España, Portugal y Andorra.