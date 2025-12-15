LA NACION

Economía: Šefčovič, "la UE perdería credibilidad si no firma con el Mercosur"

Economía: Šefčovič, "la UE perdería credibilidad si no firma con el Mercosur"
Economía: Šefčovič, "la UE perdería credibilidad si no firma con el Mercosur"

"Creo que se trata de la credibilidad y la previsibilidad de la UE. En Europa, a menudo hablamos de la necesidad de ser estratégicos. Hay que tomar una decisión estratégica", enfatizó Sefcovic.

Diplomáticos europeos, según informa el FT, han advertido que si se pospone la votación de esta semana, los países del Mercosur podrían retirarse del acuerdo, lo que supondría un duro golpe para los esfuerzos de la UE por diversificar sus socios comerciales ante los aranceles del presidente estadounidense Donald Trump y reactivar la economía del bloque.

El acuerdo "tiene todo lo que necesitamos", afirmó Sefcovic, y argumentó que abriría los mercados para los automóviles y la maquinaria de la UE y garantizaría el acceso a materias primas minerales cruciales para reducir la dependencia de China. (ANSA).

