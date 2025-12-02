Economía.- Siemens Mobility obtiene un contrato histórico para digitalizar el ferrocarril en Chile

MADRID, 2 de diciembre de 2025 (Europa Press) -

Siemens Mobility España y Siemens Mobility Chile se han adjudicado el contrato de Trenes de Chile para implementar el primer sistema de estándar europeo de control y protección de trenes (ETCS) Nivel 2 destinado a la operación de los proyectos Tren Alameda Melipilla y Tren Santiago Batuco, ambos en fase de ejecución.

Se trata del primer despliegue de Signaling X, la plataforma de señalización preparada para la nube, en América Latina, según ha explicado la compañía en un comunicado.

El contrato abarca los 87 kilómetros que suman los proyectos Tren Alameda-Melipilla (61 kilómetros) y el Tren Santiago-Batuco (26 kilómetros). El sistema que se implementará operará sobre la plataforma DS3, diseñada bajo los máximos estándares de seguridad (SIL4).

En este sentido, Siemens Mobility estará a cargo del diseño, suministro, instalación y puesta en marcha durante cinco años, seguido de un contrato de mantenimiento integral por diez años.

Esta adjudicación es la segunda de Siemens Mobility en América Latina después del contrato para modernizar tres líneas de la red de transporte de São Paulo.

"Con la implementación del ETCS Nivel 2 en Chile y el primer uso de nuestra suite Signaling X en Latinoamérica, continuamos llevando la tecnología ferroviaria más avanzada a la región, estableciendo nuevos estándares de seguridad y eficiencia", señaló el consejero delegado de Siemens Mobility España y región suroeste de Europa, Ricardo Ramos.