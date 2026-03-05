Economía: Solicitudes de desempleo en EEUU se mantienen estables

El dato, correspondiente a la semana que terminó el 28 de febrero, fue informado por el Departamento de Trabajo y coincidió con el nivel revisado de la semana anterior, situándose además ligeramente por debajo de las previsiones de los analistas, que esperaban unas 215.000 nuevas solicitudes.

El informe semanal sobre subsidios de desempleo es uno de los indicadores más seguidos por economistas y mercados para evaluar la salud del mercado laboral estadounidense y detectar posibles señales tempranas de recesión.

La estabilidad de las solicitudes sugiere que las empresas continúan evitando despidos masivos, incluso en un contexto de incertidumbre económica y tensiones geopolíticas globales.

El promedio móvil de cuatro semanas —un indicador menos volátil que ayuda a suavizar las fluctuaciones semanales— descendió a 215.750 solicitudes, lo que refuerza la percepción de estabilidad en el empleo.

Sin embargo, el número de personas que continúan recibiendo subsidios por desempleo aumentó en las semanas recientes hasta alrededor de 1,87 millones, lo que sugiere que algunos trabajadores tardan más en encontrar un nuevo empleo una vez que pierden el suyo.

Los economistas describen la situación actual del mercado laboral estadounidense como una fase de "pocos despidos y pocas contrataciones", en la que las empresas mantienen a sus empleados, pero se muestran más cautelosas a la hora de ampliar sus plantillas.

En los últimos meses, varias grandes empresas —entre ellas UPS, Amazon, Dow y The Washington Post— anunciaron recortes de personal, aunque el volumen general de despidos sigue siendo relativamente bajo en comparación con ciclos económicos anteriores.

Al mismo tiempo, las vacantes laborales han disminuido y el ritmo de contratación se ha moderado, reflejando el impacto de tasas de interés elevadas en los últimos años y de un contexto económico global más incierto.

El informe semanal se publica apenas un día antes de la difusión del reporte mensual de empleo, uno de los indicadores económicos más influyentes para los mercados financieros y para las decisiones de política monetaria de la Reserva Federal.

Los analistas prevén que el informe de empleo de febrero muestre un crecimiento moderado del empleo y una tasa de desempleo cercana al 4,3%, lo que confirmaría que el mercado laboral estadounidense sigue mostrando resiliencia pese a la desaceleración económica. (ANSA).