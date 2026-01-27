Economía: spread bonos soberanos con EEUU bajo los 500 puntos en Argentina

El diferencial alcanzó los 496 puntos poco después de las 14 hora local, rompiendo una barrera que, tras más de siete años, prácticamente había bloqueado el acceso de Argentina al crédito internacional.

La noticia tuvo un impacto positivo inmediato en los mercados, con acciones y títulos subiendo fuertemente, y fue ampliamente celebrada por el gobierno de Javier Milei.

El propio presidente replicó la noticia en la red social X, atribuyendo el mérito del resultado al ministro de Economía, Luis Caputo, a quien describió como "el mejor de todos los tiempos", y repitió las imágenes del alza de las acciones argentinas en Wall Street.

Durante el gobierno anterior de Alberto Fernández, el llamado "riesgo país" había alcanzado los 4.000 puntos, mientras que Milei había comenzado su mandato en 2024 con un diferencial de 1.940 puntos. (ANSA).