Economía: Stellantis, 22.000 millones de euros para virar hacia autos eléctricos

El objetivo, según explica Stellantis, es satisfacer las preferencias de los clientes y mantener un crecimiento rentable.

Los resultados financieros preliminares del segundo semestre de 2025 muestran una mejora en los ingresos netos y el flujo de caja libre industrial. Debido a la pérdida neta de 2025, no se distribuirán dividendos. Se prevén salidas de efectivo de aproximadamente US$6.500 millones durante los próximos cuatro años, que compensarán los gastos de aproximadamente US$22.200 millones excluidos del resultado operativo ajustado (AOI).

La nueva estrategia de Stellantis, en el centro del nuevo plan estratégico que se presentará en mayo de este año, contempla una gama creciente de vehículos eléctricos, híbridos y de combustión interna avanzados. Los modelos que no pueden alcanzar volúmenes suficientes para garantizar la rentabilidad se han cancelado, incluyendo la Ram 1500 BEV previamente planificada, reconociendo tanto la necesidad de alinearse con la demanda de los clientes como los cambios en el marco regulatorio estadounidense.

Stellantis ha iniciado una profunda reorganización de los procesos globales de fabricación y gestión de calidad de la compañía. Como parte de esto, ha contratado a más de 2.000 ingenieros hasta 2025, principalmente en Estados Unidos. Entre los cambios organizativos más decisivos se encuentra el empoderamiento de los equipos regionales, permitiéndoles tomar decisiones basadas en el conocimiento directo de las preferencias de sus clientes.

La compañía también ha tomado medidas significativas para crear una cadena de suministro más rentable que respalde el desarrollo a largo plazo de los programas de electrificación de Stellantis. Las principales iniciativas de productos lanzadas en 2025 y que continuarán en 2026, junto con una rigurosa asignación de capital para respaldarlas, reflejan la determinación del nuevo equipo de impulsar un crecimiento rentable.

La eficacia de estas medidas iniciales queda demostrada por el retorno de Stellantis a un crecimiento de volumen positivo. En el segundo semestre de 2025, las entregas consolidadas alcanzaron los 2,8 millones de unidades, lo que representa un aumento de 277.000 unidades (11%) en comparación con el mismo período del año anterior. Norteamérica fue la región que más contribuyó al crecimiento (+39%). Las pérdidas de Stellantis en el segundo semestre de 2025, que se cubrirán con gastos de aproximadamente US$22.000 millones, se sitúan entre US$19.000 y US$21.000 millones. Los ingresos se sitúan entre US$78.000 y US$80.000 millones.

El resultado operativo ajustado es negativo, con un margen de entre -US$1.200 y -US$1.500 millones. El flujo de caja es negativo, con un margen de entre US$2.300 y US$2.500 millones.

Stellantis estima que las entregas consolidadas para el cuarto trimestre de 2025 serán de 1,5 millones de unidades, un 9% más interanual. El crecimiento se vio impulsado por Norteamérica, donde las entregas aumentaron un 43%, y también se registró crecimiento en Sudamérica, Oriente Medio y África, China e India y Asia-Pacífico. Esto se vio parcialmente compensado, según explica la compañía, por una disminución en la Gran Europa (26.000 vehículos menos, o un -4% interanual) debido al efecto combinado de la contracción del mercado de vehículos comerciales ligeros y la presión competitiva.

Para 2026, Stellantis prevé un aumento de los ingresos netos, el margen AOI y la generación de caja, con un crecimiento previsto entre el primer y el segundo semestre del año. En concreto, la estimación prevé un crecimiento porcentual de un dígito medio en los ingresos, un crecimiento de un dígito bajo en el beneficio operativo ajustado, que incluye una previsión de US$1.600 millones en gastos netos por tarifas (US$1.200 millones en 2025) y una mejora del flujo de caja libre industrial, a pesar del pago en 2026 de US$2.000 millones en cargos relacionados con el segundo semestre de 2025. Se prevé que el flujo de caja libre industrial sea positivo en 2027.

