Economía: sube el dólar en Argentina, tras nuevo esquema cambiario

Para el dólar ahorrista, el Banco Nación inició la jornada con un precio de $1.495, un aumento de $15 en relación con el miércoles. Así se acerca a los $1.500 que había tocado por última vez en la primera semana de noviembre de 2025.

También registraban avances en torno al 1% los dólares financieros: el MEP (mercado electrónico de pagos) orillaba los $1.504, mientras que el contado con liquidación (para compra de bonos) operaba cerca de los $1.539.

El arranque de 2026 está marcado por la puesta en marcha de un reajuste en el esquema de flotación del tipo de cambio.

Fue anunciado por el Banco Central de Argentina hace dos semanas, pero se implementa desde este viernes, primer día de operaciones cambiarias del año.

En lugar de actualizarse al 1% mensual, el techo y el piso de flotación pasarán a moverse al ritmo de la última inflación dada a conocer por el ente estadístico nacional Indec (ANSA).