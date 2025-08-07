Economía: Suben las solicitudes por desempleo en EEUU

Las solicitudes de desempleo para la semana que terminó el 2 de agosto aumentaron en 7000 a 226.000, informó el Departamento de Trabajo el jueves, un poco más de las 219.000 nuevas solicitudes que los economistas habían pronosticado.

El informe es la primera publicación de datos del mercado laboral del gobierno desde que el sombrío informe de empleos de julio del viernes envió a los mercados financieros en una espiral descendente, lo que estimuló al presidente Trump a despedir al jefe de la agencia que cuenta los números mensuales de empleos.

Las solicitudes semanales de beneficios de desempleo se ven como un proxy para los despidos en los Estados Unidos y en su mayoría se han asentado en un rango históricamente saludable entre 200.000 y 250.000 desde que el Covid-19 estranguló la economía estadounidense en la primavera de 2020.

Fue la segunda vez en ocho semanas que las solicitudes de beneficios por desempleo aumentaron.

Si bien los despidos siguen siendo bajos según los estándares históricos, ha habido un deterioro notable en el mercado laboral este año.

La semana pasada, el gobierno informó que los empleadores estadounidenses agregaron solo 73.000 puestos de trabajo en julio, muy por debajo de los 115.000 esperados. Peor aún, las revisiones de las cifras de empleo de mayo y junio redujeron la asombrosa cifra de 258.000 puestos de trabajo de las estimaciones anteriores y la tasa de desempleo pasó al 4,2% desde el 4,1%.

Muchos economistas sostienen que el despliegue arancelario errático de Trump en abril creó incertidumbre para los empleadores, que se han vuelto reacios a ampliar sus nóminas.

El informe de trabajos sombríos del viernes levantó la ira de Trump, quien alegó que los datos fueron manipulados por razones políticas y ordenó el despido de Erika McEntarfer, la jefa de la Oficina de Estadísticas Laborales, que produce las cifras mensuales de empleo.

El despido fue muy criticado por los economistas, quienes, junto con los inversores de Wall Street, han considerado durante mucho tiempo que las cifras de empleo son fiables. Los mercados de acciones y bonos a menudo reaccionan bruscamente cuando se liberan. (ANSA).