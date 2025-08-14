Economía: Suben los precios al productor de EEUU

El Departamento de Trabajo informó el jueves que su índice de precios al productor, que mide la inflación antes de que llegue a los consumidores, aumentó un 0,9% el mes pasado desde junio, el mayor salto en más de tres años. En comparación con el año anterior, los precios al por mayor aumentaron un 3,3%. Los números fueron mucho más altos de lo que los economistas esperaban.

Los precios aumentaron más rápido para los productores que para los consumidores el mes pasado, lo que sugiere que los importadores estadounidenses pueden, por ahora, estar asumiendo el costo de los aranceles de Trump en lugar de pasarlos a los clientes.

Sin embargo, advierten los analistas, eso no puede durar mucho más.

"Solo será cuestión de tiempo antes de que los productores pasen sus mayores costos relacionados con los aranceles a las espaldas de los consumidores cansados de la inflación", escribió Christopher Rupkey, economista jefe de Fwdbonds, empresa de investigación de mercados financieros.

Excluyendo los precios volátiles de los alimentos y la energía, los llamados precios de los productores principales aumentaron un 0,9% a partir de junio, el mayor salto mes a mes desde marzo de 2022. En comparación con hace un año, los precios mayoristas básicos aumentaron un 3,7% después de registrar un salto interanual del 2,6% en junio.

El informe de inflación mayorista llega dos días después de que el Departamento de Trabajo informara que los precios al consumidor aumentaron un 2,7% el mes pasado desde julio de 2024, igual que el mes anterior y desde un mínimo posterior a la pandemia del 2,3% en abril.

Los precios básicos al consumidor aumentaron un 3,1%, frente al 2,9% en junio. Ambas cifras están por encima del objetivo del 2% de la Reserva Federal.

Las nuevas cifras sugieren que la desaceleración de los aumentos de los alquileres y el gas están compensando al menos en parte los impactos de los aranceles de Trump. También es probable que muchas empresas sigan absorbiendo gran parte del costo de los aranceles en lugar de pasarlos a los clientes a través de precios más altos. (ANSA).