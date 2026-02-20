Economía: Tajani, ofensiva contra el Italian Sounding

"Para nosotros -argumentó- las exportaciones son una prioridad. De hecho, también estamos atacando el Italian Sounding en Estados Unidos. Pero -concluyó Tajani- cuando llega un producto de calidad, quien va al supermercado sabe perfectamente la diferencia entre un jamón de Parma falso y uno auténtico".

El Italian sounding se refiere a la comercialización de productos alimenticios falsamente etiquetados como italianos, usando imágenes, colores de la bandera, nombres o referencias geográficas que evocan a Italia sin ser productos genuinos "Made in Italy".

Es una estrategia de marketing engañosa que confunde al consumidor, imitando la calidad italiana para vender alimentos que no siguen las tradiciones ni los ingredientes originales.

(ANSA).