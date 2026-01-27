Economía: Techint denuncia "dumping" en una gran licitación en Argentina

El caso se relaciona con la reciente adjudicación a Welspun de un importante contrato con el consorcio privado Southern Energy para el suministro de tuberías para un gasoducto de 500 kilómetros en el yacimiento no convencional de Vaca Muerta.

Techint afirma que la oferta ganadora de la empresa india, que fue un 40% menor, sólo fue posible porque utilizó acero chino de bajo costo, una práctica que considera "desleal".

El holding ítalo-argentino, presente en Sudamérica con varias filiales locales que generan miles de empleos, también respondió a las declaraciones del propio presidente Javier Milei y del ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, quienes acusaron en las redes sociales a Techint de defender intereses privados y sectoriales yendo en contra del libre mercado.

Sin embargo, para la empresa dirigida por el italiano Paolo Rocca, la apertura indiscriminada del gobierno a productos extranjeros de bajo costo podría perjudicar a toda la industria nacional.

"Lo que está en juego es qué tipo de país quiere ser Argentina. Vaca Muerta y el sector minero pueden contribuir al desarrollo nacional o transformar a Argentina en un país con una economía primaria", afirmó la empresa. (ANSA).