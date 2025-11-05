Economía. Ternium adquiere las participaciones de Nippon Steel y Mitsubishi en Usiminas por 274 millones de euros

MADRID, 5 Nov. 2025 (Europa Press) - Ternium, la mayor productora de acero plano en América Latina, ha firmado un contrato de compraventa de acciones para adquirir las participaciones remanentes de Nippon Steel y Mitsubishi Corporation en Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais (Usiminas) por aproximadamente US$315,2 millones (274 millones de euros), según ha informado la compañía en un comunicado. En concreto, Ternium pagará US$2,06 por acción ordinaria por 153,1 millones de títulos, aumentando así su participación en Usiminas del 51,5% al 83,1%. Tras el cierre de esta operación, Ternium Investments, su filial, Ternium Argentina, junto con Confab, subsidiaria de Tenaris, tendrán una participación total del 92,9% en el grupo de control de Usiminas. Por su parte, Previdência Usiminas, el fondo de pensiones de los empleados de Usiminas, mantendrá el 7,1% restante. La operación está sujeta a la aprobación de las autoridades de defensa de la competencia de Brasil y será financiada con fondos disponibles. "Ternium continuará trabajando para llevar a Usiminas a su máximo potencial, apuntando a mejorar su competitividad y valor en el mejor interés de Usiminas y todos sus grupos de interés", señala la compañía.

LA NACION Ternium

Brasil

Brasil servicio-de-noticias