Economía: Tesla pierde el liderazgo mundial en ventas de autos eléctricos

La compañía informó que en 2025 entregó 1,64 millones de vehículos, un 9% menos que el año anterior. El retroceso permitió que el grupo chino BYD, que vendió 2,26 millones de unidades el año pasado, se convirtiera en el mayor fabricante global de autos eléctricos.

El cambio marca una fuerte reversión para Musk, quien años atrás había desestimado a BYD como una amenaza, cuando el ascenso de Tesla parecía imparable y superaba a los fabricantes tradicionales con muchos más recursos, contribuyendo además a convertir al empresario en el hombre más rico del mundo.

En el cuarto trimestre, Tesla registró ventas por 418.227 vehículos, por debajo de los 440.000 previstos por los analistas consultados por FactSet. El desempeño estuvo afectado, entre otros factores, por el vencimiento del crédito fiscal de US$7.500 para compradores de vehículos eléctricos, eliminado gradualmente por la administración del presidente Donald Trump a fines de septiembre.

Pese a los datos negativos, las acciones de Tesla subían un 0,5% en las primeras operaciones del viernes, hasta los 451,60 dólares. En el conjunto de 2025, el papel cerró con una ganancia cercana al 11%, reflejando el optimismo de los inversores respecto del futuro de la compañía.

Aun con múltiples desafíos, el mercado sigue apostando a que Musk pueda cumplir su ambición de posicionar a Tesla como líder en servicios de robotaxis sin conductor, además de expandir el negocio de almacenamiento de energía y desarrollar robots humanoides capaces de realizar tareas básicas en hogares y oficinas.

El último trimestre fue además el primero en incluir ventas de versiones más económicas de los modelos Y y 3, presentadas por Musk a comienzos de octubre con el objetivo de reactivar la demanda. El nuevo Model Y cuesta algo menos de 40.000 dólares, mientras que el Model 3 puede adquirirse por debajo de los 37.000 dólares, precios con los que Tesla busca competir con modelos chinos en Europa y Asia.

De cara a la presentación de resultados del cuarto trimestre, prevista para finales de enero, los analistas esperan una caída del 3% en las ventas y un desplome de casi el 40% en las ganancias por acción, según FactSet. Sin embargo, prevén que la tendencia negativa comience a revertirse a lo largo de 2026.

Los inversores han restado importancia a la caída en las ventas de autos y se han concentrado en el giro estratégico impulsado por Musk hacia otras áreas del negocio. El empresario sostiene que el futuro de Tesla ya no depende tanto de los volúmenes de ventas de vehículos, sino de la movilidad autónoma, la energía y la robótica.

En ese marco, el directorio de Tesla otorgó a Musk un nuevo y potencialmente enorme paquete de compensación, respaldado por los accionistas en la asamblea anual de noviembre. Además, hace dos semanas el empresario obtuvo otro importante beneficio cuando la Corte Suprema de Delaware revirtió una decisión que lo había privado de un paquete salarial por 55.000 millones de dólares otorgado en 2018.

Musk podría sumar un nuevo hito este año si su empresa aeroespacial SpaceX sale a bolsa por primera vez, una operación que los analistas anticipan como una de las mayores ofertas públicas iniciales de la historia. (ANSA).