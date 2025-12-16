Economía: Tesoro de EE.UU. prevé un crecimiento del 3,5% en 2025

Según Bessent, la actividad económica acelerará su ritmo durante el primer y segundo trimestre, impulsada por un consumo todavía sólido y una mayor estabilidad en algunos indicadores clave.

El funcionario agregó que el gobierno de Donald Trump espera una caída significativa de la inflación durante los primeros seis meses de 2026, lo que aliviaría la presión sobre los hogares y los mercados.

Las declaraciones del secretario del Tesoro se producen en un contexto de señales mixtas para la economía estadounidense.

En los últimos meses, los datos de empleo mostraron una desaceleración del mercado laboral, mientras que el crecimiento salarial se mantiene moderado y apenas por encima de la inflación, lo que limita el poder adquisitivo de los consumidores.

Aun así, la administración sostiene que la economía mantiene fundamentos sólidos y que el proceso de desinflación permitirá mejorar las condiciones financieras en 2026. Analistas señalan que la evolución de los precios y las decisiones de la Reserva Federal serán determinantes para confirmar si el escenario de crecimiento proyectado por el Tesoro logra consolidarse. (ANSA).