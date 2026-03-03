Economía: Tiendas Juan Valdez de Colombia confirma alianza con Copec en Chile

"Chile se consolida como un mercado estratégico en la expansión de la marca en América Latina. La compañía anunció una alianza con Copec SA, que se convierte en socio mayoritario en la operación de sus tiendas en ese país, con el propósito de fortalecer y acelerar su crecimiento en el mercado chileno", señaló la FNA.

En agosto del año pasado, la Fiscalía Nacional Económica (FNE) de Chile habilitó la compra del 70% de la Promotora Chilena de Café Colombia, propietaria de las tiendas de café Juan Valdez, por parte de Copec.

La confirmación permitirá que la marca Juan Valdez, que representa a los cafeteros colombianos y cuya figura evoca a un campesino de sombrero y bigote, refuerce su presencia en los locales de propiedad de Empresas Copec, tanto en las estaciones de servicio como en las tiendas de conveniencia.

"La unión permitirá ampliar la presencia de su café premium 100% colombiano, apoyados en la capacidad operativa, la innovación y el conocimiento del consumidor local que aporta el nuevo socio. Con este paso, la marca proyecta un crecimiento sostenido y reafirma su liderazgo regional, llevando la experiencia del café colombiano a más consumidores en el mundo", detalló la FNA (ANSA).