Economía. TikTok invertirá más de 32.331 millones de euros en construir un centro de datos en Brasil

MADRID, 3 Dic. 2025 (Europa Press) - TikTok, perteneciente al gigante chino Bytedance, ha anunciado una inversión superior a los 200.000 millones de reales (US$32.331 millones de euros) en la construcción de un centro de datos en Brasil en lo que supone ser su primer proyecto en Latinoamérica.

El proyecto, que se desarrollará en los alrededores del puerto industrial de Pecém, utilizará energía limpia procedente de parques eólicos para operar, según avanzó la jefa de políticas públicas de TikTok Brasil, Mónica Guise, en el acto de presentación en Ceará junto al presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva.

Respecto al abastecimiento de energía, la firma se asociará con el desarrollador de centros de datos Omnia y uno de los principales proveedores de energía renovable del país, Casa dos Ventos, para levantar la infraestructura en el estado nororiental de Ceará.

El puerto de Pecém se ubica cerca de un importante centro de cables submarinos que llegan hasta la ciudad brasileña de Fortaleza y que proporcionan una de las rutas más cortas desde Brasil a Europa y África.