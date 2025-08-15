Economía: Toros de rodeo mecánicos, Made in Italy roto

Las máquinas para montar toros son un nicho italiano, enfocado exclusivamente en la exportación, especialmente a Estados Unidos. Una empresa con sede en Brescia, a orillas del lago de Garda, es el principal productor mundial: "Artesanía italiana, productos inimitables, calidad inigualable".

Hasta el momento, no se han aplicado aranceles aduaneros, pero ahora los aranceles de Trump generan preocupación.

"Las amenazas de la Casa Blanca son una advertencia que afecta a todo un sector, a toda mi industria", dice la emprendedora Erika Tessarolo, productora de toros mecánicos en Manerba del Garda, que ha convertido a su empresa familiar, M.Art Technology, en el principal fabricante mundial de estas atracciones mecánicas bajo la marca 'Show Games'.

Ella también es portavoz del Confartigianato Costruttori di Attrazioni, la cámara de las empresas que construyen atracciones, juegos y equipamiento para parques de atracciones.

"Es un sector que ni siquiera tiene un código Ateco (código alfanumérico que se asigna a cada actividad económica, NDR), nunca ha tenido financiación, apoyo ni asistencia. Muchos ni siquiera saben que existimos. Necesitamos la atención que estas empresas nunca han recibido", sostiene Tessarolo.

La empresa Manerba del Garda ha resistido el cierre de Rusia: era un mercado fuerte para las atracciones, preferían las italianas, la calidad y seguridad del producto eran superiores, somos los únicos con todas las certificaciones, dice la empresaria.

"Hoy también contamos con el mercado árabe, una buena exportación, pero inestable. Ahora nos imponen un arancel en Estados Unidos. ¿Dónde vamos a vender? Así que el sector está cada vez más perdido, las empresas están cerrando", advirtió a modo de lamento. (ANSA).