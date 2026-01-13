Economía: Trump acusa a Powell de incompetencia o corrupción

"Bueno, está fuera de presupuesto por miles de millones de dólares. Así que o es incompetente, o es corrupto. No sé qué es, pero ciertamente no está haciendo un gran trabajo", afirmó Trump ante la prensa en la Casa Blanca, poco antes de partir rumbo a Detroit, donde tiene previsto pronunciar un discurso de contenido económico.

Las declaraciones se producen en un contexto de creciente tensión entre la Casa Blanca y la Reserva Federal, con Trump intensificando sus críticas a Powell tanto por la política monetaria como por la gestión administrativa del organismo.

El mandatario ha insistido en reiteradas ocasiones en que el presidente de la Fed actúa "demasiado tarde" en materia de tasas de interés y ha cuestionado su desempeño al frente del banco central.

La investigación mencionada por Trump gira en torno a los costos de la remodelación de la sede de la Reserva Federal, un tema que comenzó a generar debate político y que es utilizado por el presidente para reforzar sus ataques contra la conducción del organismo, cuya independencia ha sido defendida por Powell frente a las presiones del Ejecutivo. (ANSA).