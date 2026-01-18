Economía: Trump desembarca en Davos en plena crisis con Europa

En este clima, comienzan las reuniones de Davos, en una situación geopolítica que el Foro Económico Mundial ha descrito como "al borde del abismo". Nunca antes Davos, que durante décadas ha buscado promover la cooperación multilateral y cuyo tema en 2026 es "Un espíritu de diálogo", se había enfrentado a una Europa amenazada por su principal aliado, Estados Unidos, con una anexión territorial.

Probablemente, los CEOs globales, académicos y líderes que cada año se reúnen entre las nieves suizas jamás imaginaron una Europa dejada sola frente a Rusia por la misma Washington que había impulsado desconectar a Kiev de Moscú.

El shock deberá dar paso al pragmatismo en los salones y pasillos del Foro Económico Mundial (WEF, por sus siglas en inglés). Con tantas reuniones -una de alto perfil se titula 'Déj… Vu' y traza un paralelo entre la situación actual y los años veinte del siglo XX- que recordarán que sin el diálogo multilateral los problemas están destinados a estallar con daños económicos significativos.

Una parte del público mirará a Trump, seguido de la delegación más masiva de ministros estadounidenses que jamás ha venido a Davos, todos con una impronta MAGA: promoción de los intereses nacionales, el negocio como motor de los acuerdos y la prevalencia del más fuerte como base de la negociación.

El primer ejemplo podría ser la reunión de debut -justo en Davos- del nuevo formato Consejo de Paz para Gaza, presidido por el mismo Trump, con empresarios convertidos en negociadores como Steven Witkoff y Jared Kushner en el comité ejecutivo, y que, en las intenciones del magnate, busca archivar el rol de la ONU.

Vigilará sobre la gobernanza y la reconstrucción -hay importantes reservas de gas en juego- con el énfasis de la Casa Blanca en "atraer inversiones" y "movilizar capitales".

En el organigrama, entre los europeos, está invitada a formar parte la primera ministra italiana, Giorgia Meloni: "Creo que Italia puede jugar un papel relevante, estamos dispuestos a hacer nuestra parte en la construcción del plan de paz", dijo sin confirmar la primera convocatoria al margen del WEF.

Sobre su presencia en Davos, la premier había declarado que en ese momento no estaba prevista, pero precisó: "Podrían haber reuniones cumbre sobre Ucrania o incluso sobre Gaza, a las cuales siempre hemos asistido. Y en esos casos participaremos".

En Davos, Trump dará su 'discurso especial' el miércoles 21.

Se espera al presidente ucraniano, Zelensky, con una agenda mantenida hasta ahora en reserva, pero la expectativa, declarada, es que al margen del Foro se firme el acuerdo sobre las garantías de seguridad de los Estados Unidos.

En el fondo, los CEOs globales, los campeones de la inteligencia artificial, los científicos, los líderes de la OTAN, de la ONU y otras organizaciones, así como numerosos líderes políticos mundiales, asistirán a los discursos de figuras de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, del presidente francés, Emmanuel Macron, y del canciller alemán, Friedrich Merz, junto a ese mismo Trump que quiere Groenlandia "con buenas o malas" y que impuso aranceles del 10%, amenazando con el 25%, contra Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Países Bajos, Noruega, Suecia y el Reino Unido.

Los ocho países prometen "responder de manera unida y coordinada" para "defender nuestra soberanía" y están considerando opciones, incluida la activación del mecanismo anti-coacción económica. También estará el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, quien, después de hablar con Trump, promete "trabajar en este tema y tengo muchas ganas de encontrarme con él en Davos a finales de esta semana". (ANSA).