Economía: Trump reclama renuncia de gobernadora de Fed

“Debe renunciar, ahora!!!”, escribió hoy Trump en su red Social Truth.

El comentario de Trump llegó después de que el director de la Agencia Federal de Financiación de la Vivienda, William Pulte, un crítico de la Reserva Federal, alegó en una carta a la fiscal general Pam Bondi que Cook “falsificó documentos bancarios y registros de propiedad para adquirir términos de préstamo más favorables, potencialmente cometiendo fraude hipotecario”.

En la carta en la que Pulte consideró una “remisión criminal”, dijo que su agencia había obtenido sus documentos hipotecarios y solicitó que el Departamento de Justicia revisara el asunto.

Además, alegó que Cook falsificó su “estatus de residencia para una residencia con sede en Ann Arbor, Michigan y una propiedad con sede en Atlanta, Georgia”.

La carta de Pulte es el último escrutinio sobre las hipotecas de destacadas figuras demócratas, incluido el senador de California Adam Schiff y la fiscal general de Nueva York, Letiticia James.

La carta sobre las hipotecas de Cook aumenta aún más la presión sostenida de la administración de Trump sobre la Reserva Federal para que baje las tasas de interés. Trump, al igual que Pulte, ha publicado en las redes sociales docenas de veces pidiendo al presidente de la Fed, Jerome Powell, que renuncie o baje las tasas.

La gobernadora de la Fed, Lisa Cook, tiene un voto permanente sobre el comité de fijación de tasas del banco central y fue nombrada por el presidente Joe Biden para un mandato que dura hasta 2028.

Antes de unirse a la Fed, Cook fue profesora de economía en la Universidad Estatal de Michigan. Graduada del Spellman College y de la Universidad de Oxford, es considerada en el campo de la economía como una pionera. Es además la primera mujer negra en servir en la junta de la Reserva Federal en los más de 100 años de historia del banco central de los Estados Unidos.

La Reserva Federal se negó a hacer comentarios. Tampoco el Departamento de Justicia y la FHFA se refirieron al reclamo de Casa Blanca. (ANSA).