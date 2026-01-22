Economía: Turismo termal en Italia, un boom de 5.000 millones de euros

Es que el 60% del turismo termal proviene del extranjero.

Así lo indica el Informe Unioncamere-Isnart (la cámara del sector), presentado en la conferencia "El turismo termal italiano como motor del crecimiento del mercado", celebrada en la Piazza Sallustio, en Roma, para hacer balance del sector, que, según el presidente de Unioncamere, Andrea Prete, "representa un componente histórico y determinante de la oferta turística italiana" y que lleva tiempo en proceso de "reorganización y reposicionamiento competitivo".

El estudio reveló que los destinos más competitivos no son aquellos que ofrecen servicios individuales, sino aquellos que crean itinerarios que aportan continuidad y distinción a las vacaciones de bienestar, combinando la experiencia de spa con el disfrute del patrimonio cultural, paisajístico, gastronómico y enológico local.

En concreto, se estima que los turistas que vacacionan en destinos de spa italianos gastaron casi 2.000 millones de euros solo en alojamiento y comida, además de 1.900 millones en servicios de spa, bienestar y actividades recreativas (cultura, eventos, entretenimiento y actividades para diversos públicos turísticos), y 1.000 millones en compras (ropa, calzado y accesorios, gastronomía, artesanía local y otros productos Made in Italy).

Además, uno de cada dos turistas se considera de alto gasto, con un gasto medio per cápita de 256 euros al día (unos 90 euros más que el turista de spa medio).

En cuanto al perfil demográfico, se trata predominantemente de Millennials (30,8%), que viajan en pareja (49,4%) o con amigos (17,5%) y eligen destinos que ofrecen experiencias integrales de bienestar, desde aguas termales hasta tratamientos, todos ellos de rigurosa calidad y personalizados según sus necesidades y expectativas.

Sobre los factores que más influyen en la elección de dónde y cómo pasar sus vacaciones de spa, existen múltiples indicios. La calidad de las aguas y la disponibilidad de tratamientos curativos y servicios de bienestar sin duda influyen, pero 1 de cada 2 turistas también basa su decisión en la buena relación calidad-precio (especialmente los visitantes italianos), mientras que 2 de cada 5 se sienten atraídos por la reputación y la marca del destino de spa.

El número de visitantes recurrentes es alto: 6 de cada 10 visitantes son habituales del lugar y las instalaciones que frecuentan. Internet es el principal canal de elección y reserva: el 78% de los turistas de spa lo utiliza, tanto para buscar información (el 50,8% de los turistas se ven influenciados por la web) y ofertas promocionales (el 51%), como para dejar reseñas (las redes sociales son cruciales para el 42,5% de estos turistas).

"Desde hace varios años la industria italiana del turismo de spa ha experimentado un proceso de revitalización, con inversiones en infraestructura y servicios complementarios, así como en imagen de marca y mayor visibilidad online, que la han ayudado a reposicionarse en un segmento de alta gama", observa Loretta Credaro, presidenta de ISNART (Instituto Nacional de Investigación Turística y Cultural).

"Para impulsar este cambio, se necesita una política sistémica, un crecimiento cualitativo no solo de las instalaciones individuales, sino de todo el sector y, por qué no, una política de exención de impuestos para los gastos de spa, siguiendo el modelo de algunos países europeos", acota.

Del panorama que surge del Informe Unioncamere-Isnart, Prete destaca que "el turismo termal consolida su posición estratégica al combinar tratamiento, salud y prevención con un concepto holístico de bienestar, con una fuerte demanda tanto a nivel nacional como internacional".

"Spa" no es solo un acrónimo de "impresa" (empresa), sino que, en latín, como señala el presidente de Unioncamere, significa "Salus per aquam" (salud a través del agua). "Queremos apoyar a las empresas termales en sus procesos de innovación, reposicionamiento e integración con otros sectores turísticos locales, contribuyendo a fortalecer la competitividad global de los destinos, con un espíritu de regeneración territorial y desarrollo económico sostenible", completa Prete. (ANSA).