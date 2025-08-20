Economía: último discurso de Powell en Jackson Hole

La última en estar en la mira de Trump es la gobernadora Lisa Cook, nominada por Joe Biden. El presidente pidió su dimisión en su plataforma de redes sociales Truth y, entre bastidores, se informa que está considerando despedirla. Cook es acusada de fraude por un aliado del presidente: falsificó documentos, según la acusación, para obtener una hipoteca con condiciones más favorables.

Mientras la escalada de ataques no da señales de remitir, desde las montañas de Wyoming, el presidente de la Reserva Federal se prepara para delinear su estrategia para los próximos meses, independientemente de si habrá o no recortes de tasas de interés. Y lo hace ante un público "amigo": otros banqueros centrales que creen que la independencia es parte integral de los bancos centrales y están dispuestos a apoyarlo ante las incesantes críticas de Trump.

Los analistas prevén que, en su próxima reunión del 16 y 17 de septiembre, el banco central estadounidense reducirá las tasas de interés en al menos un cuarto de punto porcentual por primera vez desde diciembre de 2024. Es probable que este recorte decepcione a Trump, quien desea una reducción de las tasas de dos o tres puntos porcentuales.

La frustración del presidente con la lentitud de la Fed para actuar, especialmente en comparación con los repetidos recortes del BCE, ha provocado una búsqueda acelerada de un sucesor para Powell, a quien calificó de demasiado "estúpido y político". El presidente estadounidense no ha descartado emprender acciones legales contra el director del banco central por las renovaciones "excesivamente costosas" de la sede de la Reserva Federal.

Liderando el proceso para reemplazar a Powell está el secretario del Tesoro, Scott Bessent, quien iniciará conversaciones con los candidatos a partir de septiembre. Once candidatos están en la contienda, un "grupo increíble", afirmó.

Las conversaciones servirán para reducir la lista de candidatos potenciales para que Trump pueda elegir entre una lista corta. Entre los aspirantes a reemplazar a Powell, cuyo mandato expira en mayo de 2026, se encuentran la presidenta de la Fed de Dallas, Lorie Logan; la gobernadora de la Fed.

Michelle Bowman; y el vicepresidente de la entidad, Philippe Jefferson.

Pero también Kevin Hasset; los exfuncionarios de la Reserva, Kevin Warsh y James Bullard; el economista Marc Sumerlin; y el gobernador de la Fed, Christopher Waller. Bullard confirmó haber tenido contacto con Bessent y aclaró que aceptaría el liderazgo de la Reserva Federal si se respetaba la independencia del banco central.

Los observadores creen que la decisión posterior a Powell pone en riesgo la independencia de la Fed. El riesgo es que se transforme en un organismo político y pierda su papel de último recurso que le ha permitido salvar la economía global en múltiples ocasiones. (ANSA).