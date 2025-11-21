Economía.- Un grupo de bancos de EE. UU. paraliza el paquete de US$20.000 a Argentina

MADRID, 21 de noviembre de 2025 (Europa Press) -

Los bancos de Estados Unidos han suspendido el plan de rescate de US$20.000 millones (17.356 millones de euros) para la Argentina que la Administración Trump había prometido a finales de octubre.

En su lugar, JPMorgan Chase, Bank of America y Citigroup plantean una línea de recompra a corto plazo cercano a los US$5.000 millones (4.338 millones de euros), según adelantó 'Wall Street Journal'.

Así, el país podría intercambiar una cartera de inversiones por dólares de las entidades bancarias y cubrir el pago de deuda por valor de US$4.000 millones (3.471 millones de euros) a principios del próximo año.

Los bancos ya habían reclamado garantías al Departamento del Tesoro de Estados Unidos para otorgar esta línea de crédito en octubre, cuando el titular de esta cartera, Scott Bessent, confirmó en sus redes sociales el acuerdo de estabilización económica con el Banco Central de la Argentina de US$20.000 millones.

En total, la Argentina recibiría un paquete financiero que asciende a US$40.000 millones (34.708 millones de euros) si finalmente se materializase la línea de crédito por parte de las entidades bancarias estadounidenses.