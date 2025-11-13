Economía.- Un tribunal de EE. UU. paraliza temporalmente la orden de Trump de disolver la alianza entre Aeroméxico y Delta

MADRID, 13 de noviembre de 2025 (Europa Press) -

Un panel de tres jueces del Tribunal de Apelaciones del 11º Circuito de Atlanta (EE. UU.) ha acordado pausar la orden del Departamento de Transporte estadounidense por la que se exigía la disolución de la empresa conjunta transfronteriza de Delta Air Lines y Aeroméxico.

La justicia estadounidense ha decidido pausar la medida mientras está pendiente el recurso presentado por las aerolíneas en octubre para impugnar la orden, según ha informado Bloomberg.

La joint venture constituida por Aeroméxico y Delta en 2016 permite a las aerolíneas fijar precios y capacidad con la aprobación condicional del Departamento de Transporte estadounidense.

Este Departamento exigió a mediados del mes de septiembre el fin de la empresa conjunta a partir de 2026, alegando una ventaja "injusta" por parte de estas aerolíneas frente al resto.

A cambio de suspender la coordinación de precios, la Administración Trump les permite mantener su alianza solo en actividades en condición de igualdad, como códigos compartidos, marketing o cooperación en el programa de viajeros frecuentes.