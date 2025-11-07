Economía.- Una delegación del sector de tercerización colombiano aterriza en España para buscar oportunidades de negocio

MADRID, 7 de noviembre de 2025 (Europa Press) -

Una delegación de siete compañías colombianas, acompañadas por ProColombia y la Asociación Colombiana del sector de la subcontratación de procesos de negocio (BPO), ha aterrizado en España para participar en una misión empresarial para fortalecer vínculos comerciales y explorar nuevas oportunidades en el mercado europeo, según un comunicado remitido por las organizaciones empresariales.

La delegación participará en la feria Expo Relación Cliente, donde Colombia presentará su oferta de valor basada en el talento, innovación, tecnología y competitividad.

Como parte de su visita a España, las compañías colombianas han mantenido un 'speed networking' empresarial con el apoyo de la CEOE durante la mañana de este viernes para promover alianzas y negocios con compradores europeos.

Las empresas participantes son Coguasimales Services, Outsourcing BIC, Atlantic Quantum Innovations, Andes BPO, C&C Services, Contento BPS y Alma Experience Colombia, todas ellas exportadoras activas y cuatro de ellas, además, cuentan con operaciones comerciales en España.

España se ha convertido en el principal destino europeo para la internacionalización del sector de la subcontratación de procesos de negocio (BPO) de Colombia, según ha especificado un comunicado de ProColombia y la Asociación Colombiana de BPO.

El país representa el 11% del total de las exportaciones de estas compañías colombianas, según cifras de ProColombia. Como ejemplo, un conjunto de 20 compañías han exportado el 80,6% de sus servicios a España por un total de US$126 millones (108 millones de euros) entre 2020 y junio de 2025.

Al mismo tiempo, el sector de tercerización colombiano generó más de 790.000 empleos durante 2024, impulsando de esta manera la formación de talento especializado en experiencia de cliente, tecnología y bilingüismo.