Economía: Uruguay pide al Mercosur más libertad para negociar

El pedido fue hecho por el canciller uruguayo, Mario Lubetkin, durante la reunión de jefes de diplomacia del bloque hoy en Foz de Iguazú, Brasil, donde mañana se reunirán los presidentes de los países miembros del Mercosur, informó el sitio web del diario uruguayo El País.

Según Lubetkin, una mayor flexibilidad permitiría "modernizar" el MERCOSUR y adaptar las estrategias comerciales a los diferentes ritmos y necesidades económicas específicas de los países miembros, preservando al mismo tiempo el equilibrio entre intereses nacionales y objetivos comunes. Montevideo considera que la posibilidad de negociar individualmente fortalecería la capacidad de cada socio para afrontar la actual situación económica.

Lubetkin reiteró que el acceso a los mercados externos es fundamental para un país agroexportador como Uruguay y expresó su "decepción" por el aplazamiento de la firma del acuerdo entre el MERCOSUR y la Unión Europea, a la espera de una nueva fecha.

(ANSA).