Economía.- Uruguay se suma al Tratado Transpacífico de libre comercio

MADRID, 21 de noviembre de 2025 (Europa Press) - Uruguay ha sido aceptado para incorporarse al Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP, por sus siglas en inglés), según informó la Cancillería de Uruguay en su cuenta de X. El país recibió el visto bueno de Australia, Brunei, Canadá, Chile, Japón, Malasia, México, Nueva Zelanda, Perú, Singapur, Reino Unido y Vietnam.

Entre 2022 y 2024, el CPTPP representó de media el 9% del total de las exportaciones de mercancías de Uruguay, que ascendieron a US$1.100 millones (954 millones de euros).

"Resultados a la vista: trabajo que trasciende gobiernos, a favor de los intereses de Uruguay. Abrimos autopistas de oportunidades", escribió el canciller uruguayo, Mario Lubetkin, en su cuenta de X.

El Tratado Transpacífico reúne alrededor del 15% del PIB mundial, unos US$15.400 millones (13.369 millones de euros), y una población que supera los 595 millones de personas. Solo en 2023, el bloque de países representa al 15% del comercio global.