Economía uruguaya se expande 2,1% interanual en segundo trimestre

La economía uruguaya se expandió 2,1% en el segundo trimestre del año, en relación con el mismo periodo del año anterior, impulsada por un crecimiento sólido en el sector agropecuario, informó este lunes el Banco Central (BCU).

En relación con el trimestre enero-marzo, donde el BCU ajustó el avance de 3,4% a 3,6%, la economía creció 0,4%.

El informe destaca un crecimiento "generalizado" en la producción del agro, uno de los grandes motores del país, pesca y minería (10,6%) donde se destacó la mayor producción de cultivos de verano, principalmente soja y maíz, asociados a mayores rendimientos de la zafra 2024/2025, respecto con la zafra anterior.

También la industria manufacturera aportó a la expansión de la economía local (7,6%), con un aumento de 7,6% interanual que se explicó "principalmente por el desempeño de la actividad de refinación de petróleo", materia prima que el país importa en su totalidad.

La nota negativa de la producción estuvo en energía eléctrica, gas y agua donde se registró una contracción de 7,9% interanual. Una caída que se produjo por menor generación de energía hidráulica.

Con mirada en el gasto, el BCU destacó un incremento de la demanda interna donde el gasto de consumo final de hogares fue de 2,3%.

Las exportaciones de bienes y servicios registraron un crecimiento de 0,5%, las importaciones 0,7% y los servicios financieros se expandieron 4,8%.

El Producto Interno Bruto se ubicó en unos 83.169 pesos per cápita mensuales, unos US$2069.

En 2024, Uruguay cerró con un crecimiento de 3,1% y el gobierno del izquierdista Yamandú Orsi prevé que la economía del país de 3,4 millones de habitantes crezca 2,4% en promedio anual durante el periodo 2025-2029. Para este año, la estimación de expansión es de 2,6%.

