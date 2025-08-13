Economía: utilidades de Ecopetrol bajan en segundo trimestre

La petrolera explicó la baja en sus utilidades debido a la caída del 22% en los precios internacionales del crudo, además de la inflación y los nuevos impuestos locales.

Al revisar las cuentas semestrales, las pérdidas en las utilidades fueron del 33% con US$1225 millones, también explicada por "factores externos y el remanente por eventos de entorno local", según la estatal.

Las ventas totales de la compañía en el primer semestre cayeron en un 4,5%, al ubicarse en US$15.250 millones, cuando en el mismo periodo de 2024 llegaron hasta US$15.975 millones.

Sin embargo, no todo fue malo para la estatal, la producción en el primer semestre del año alcanzó la cifra récord de 751.000 barriles por día, un volumen que no se registraba desde 2015.

(ANSA).