LA NACION

Economía: utilidades de Ecopetrol bajan en segundo trimestre

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Economía: utilidades de Ecopetrol bajan en segundo trimestre
Economía: utilidades de Ecopetrol bajan en segundo trimestre

La petrolera explicó la baja en sus utilidades debido a la caída del 22% en los precios internacionales del crudo, además de la inflación y los nuevos impuestos locales.

Al revisar las cuentas semestrales, las pérdidas en las utilidades fueron del 33% con US$1225 millones, también explicada por "factores externos y el remanente por eventos de entorno local", según la estatal.

Las ventas totales de la compañía en el primer semestre cayeron en un 4,5%, al ubicarse en US$15.250 millones, cuando en el mismo periodo de 2024 llegaron hasta US$15.975 millones.

Sin embargo, no todo fue malo para la estatal, la producción en el primer semestre del año alcanzó la cifra récord de 751.000 barriles por día, un volumen que no se registraba desde 2015.

(ANSA).

LA NACION
Más leídas
  1. Los 10 autos usados más baratos en agosto 2025: uno por uno, por marca y modelo
    1

    Los 10 autos usados más baratos en agosto 2025: uno por uno, por marca y modelo

  2. Los candidatos nacionales confirmados y los interrogantes de La Libertad Avanza y Fuerza Patria
    2

    Cierre de listas nacionales: los candidatos confirmados y los interrogantes de La Libertad Avanza y Fuerza Patria

  3. A qué valor llegará el dólar este año, según bancos y consultoras
    3

    Nuevas proyecciones: a qué valor llegará el dólar este año, según bancos y consultoras

  4. Hay más de 700.000 hectáreas bajo el agua en el centro oeste bonaerense
    4

    Un mar: hay más de 700.000 hectáreas bajo el agua en el centro oeste bonaerense

Cargando banners ...