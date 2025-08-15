Economía: Venezuela acelera devaluación y quema de divisas
Bolívar pierde casi 10% en dos semanas de agosto
- 1 minuto de lectura'
El dólar oficial, reportado por el Banco Central de Venezuela (BCV), se negocia este viernes 15 de agosto en 135,63 bolívares por dólar, con un incremento de 9,9% en las dos primeras semanas del mes y arrastra una pérdida del 20% desde el 30 de junio.
La tendencia implacable a la devaluación tiene un impacto directo en los precios y, según economistas independientes, para este año la inflación deberá cerrar por encima del 220%, una de las tasas más altas del mundo. Esto supondrá un retroceso en los logros en la política económica oficial respecto a 2024, cuando según datos oficiales el indicador fue puesto bajo control y los precios solo subieron 48%.
En el mercado paralelo, que sirve de referencia a la mayoría de los venezolanos para fijar precios finales de bienes y servicios, las cosas parecen ir peor para la moneda venezolana.
Este viernes el tipo de cambio paralelo estaba en torno a 194 bolívares por dólar, lo que supone una brecha del 40% respecto a la tasa oficial. Esa diferencia suele ser sumada a los precios en bolívares en el mercado, lo que da más impulso a la inflación.
El alza constante del dólar se verifica pese a que el Banco Central ha aumentado sus esfuerzos por inyectar divisas al mercado y según datos recopilados por el medio especializado Banca y Finanzas, en lo que va de año el BCV ha vendido a la banca US$2485 millones para aumentar la oferta, US$40 millones de ellos en lo que va de agosto. (ANSA).
