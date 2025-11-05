Economía. Verisure entra en el mercado mexicano mediante la adquisición de ADT México

MADRID, 4 Nov. 2025 (Europa Press) - Verisure ha cerrado la compra de ADT México en una operación que permitirá aprovechar el "profundo conocimiento y la operación de alta calidad" de ADT, a la que Verisure aportará la experiencia de sus 37 años de historia, ha informado la compañía en un comunicado. Verisure, que en España opera con la marca Securitas Direct, ha afirmado que "la operación refuerza la estrategia de la compañía de continuar expandiéndose en mercados de alto potencial, al tiempo que incrementa su penetración en los mercados en los que ya está presente". Con esta iniciativa, Verisure se consolida como el "proveedor número uno" de servicios de seguridad con monitorización profesional en México, donde presta servicio a más de 125.000 clientes. Asimismo, refuerza la posición "de liderazgo" de Verisure en Latinoamérica, destaca la compañía. Con la incorporación de México, Verisure alcanza dos hitos en su trayectoria de crecimiento. La compañía entra en su decimoctavo país y ocupa una posición de liderazgo, por volumen de cartera de clientes, en catorce de ellos. Además, hoy en día, protege a más de seis millones de clientes en Europa y Latinoamérica, impulsada por un crecimiento mayoritariamente orgánico y la integración del negocio de México. Además, la operación refuerza la posición de Verisure como compañía líder de seguridad en Latinoamérica, sumándose a su presencia ya consolidada en Argentina, Brasil, Chile y Perú. El director general de Verisure, Austin Lally, ha dado la bienvenida al equipo de México a la familia Verisure, al tiempo que ha señalado que esta medida acelera la entrada de la empresa "en una de las zonas geográficas más atractivas y dinámicas de Latinoamérica". "También supone otra posición de liderazgo en el mercado que nos proporciona una sólida plataforma para ejecutar nuestra estrategia de crecimiento, impulsada por la innovación, la inversión en marketing, la excelencia en el 'go to market' y una experiencia del cliente excepcional. Juntos, seguiremos ofreciendo tranquilidad a las familias y empresas de toda nuestra zona de influencia", ha destacado.

LA NACION México

Seguridad

Seguridad Latinoamericana