Economía. Vivienda pública: convocatoria para seleccionar al comisariado de la XIV Bienal Iberoamericana de Arquitectura

MADRID, 23 Dic. 2025 (Europa Press) - El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana ha publicado la convocatoria para la selección del comisariado de la XIV edición de la Bienal Iberoamericana de Arquitectura y Urbanismo (BIAU). Con este paso, el departamento de Isabel Rodríguez da inicio al proceso que definirá el enfoque conceptual, la propuesta de la sede, las instituciones públicas o privadas, eventos, ferias o certámenes existentes con los que se establezcan vínculos de cara a la celebración de la Bienal y al programa de esta edición, que tendrá lugar durante el otoño de 2026. Bajo el lema 'La arquitectura como política de cambio', esta edición se concentrará en obras, investigaciones y estrategias que impulsen una transformación real y duradera del entorno construido, siempre desde la calidad arquitectónica, la innovación y la sostenibilidad. PROCESO DE SELECCIÓN La elección del comisariado se realizará mediante un proceso a doble vuelta y la composición de los equipos comisariales deberá incluir, en todo caso, al menos un miembro residente en España. La primera fase, abierta hasta el 12 de febrero de 2026, estará dirigida a personas físicas o jurídicas interesadas, siempre que el equipo esté formado, al menos, por un arquitecto residente y con ejercicio profesional en España, y un arquitecto residente y con ejercicio profesional en cualquier país iberoamericano. Un comité de expertos seleccionará un máximo de cinco propuestas finalistas, en función de los criterios establecidos en las bases, que serán invitadas a participar en la segunda fase. La apertura de los sobres con los datos de los equipos seleccionados se realizará en acto público retransmitido en streaming. En la segunda fase, abierta hasta el 16 de marzo de 2026, los equipos finalistas deberán presentar, en el plazo establecido, el proyecto completo de comisariado y la documentación requerida. Asimismo, serán convocados a una exposición presencial de su propuesta ante el comité de expertos, en un calendario que se comunicará más adelante. El comité seleccionará la propuesta ganadora de acuerdo con los criterios establecidos en las bases.