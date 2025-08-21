Economía: Vuelos baratos en UE, pero impacto ambiental

Así lo afirmó un nuevo informe de Greenpeace Europa Central y Oriental, que denuncia el fracaso del sistema de transporte europeo y exige, entre otras cosas, invertir en la red ferroviaria y la introducción de "billetes climáticos" a precios accesibles y fáciles de usar.

El informe examina al menos 142 rutas en 31 países europeos y muestra que los vuelos son más baratos que los trenes en el 54% de las 109 rutas transfronterizas analizadas.

En Italia, la situación es aún peor: de las 16 rutas internacionales que conectan el país, el avión es más barato que el tren en el 88% de los casos, lo que sitúa a Italia en el cuarto puesto de los países europeos donde el avión es más barato que el tren.

A eso se suma una importante diferencia de precio: viajar de Luxemburgo a Milán cuesta casi 12 veces más en tren que en avión, y de Barcelona a Londres hasta 26 veces más.

El costo ambiental es enorme.

Los vuelos emiten, en promedio, cinco veces más CO2 por pasajero y kilómetro que los trenes, según la ONG.

En comparación con los sistemas ferroviarios que utilizan electricidad 100% renovable, su impacto puede ser más de 80 veces mayor.

En 2024, los vuelos en la Unión Europea (UE) experimentaron un aumento del 5,8% respecto a 2023, con 6,7 millones de vuelos registrados según Euronews.com.

Aunque no se recuperaron los niveles previos a la pandemia (2020-2022), España fue el país con mayor crecimiento y el segundo con más vuelos diarios.

Los aeropuertos con más operaciones fueron Schiphol (Ámsterdam), Charles de Gaulle (París) y Fráncfort (Alemania), mientras que los meses de verano concentraron el mayor número de vuelos.

Los meses de junio, julio y agosto fueron los que registraron el mayor número de vuelos no regulares (chárter), alcanzando el 10,3%, 10,7% y 10,1% del total, respectivamente.

"Aunque la crisis climática se agrava, el sistema de transporte europeo sigue favoreciendo los medios de transporte más contaminantes, con precios de vuelos absurdamente bajos en comparación con los trenes, que serían mucho más sostenibles", afirmó al respecto Federico Spadini, de la campaña Clima y Transporte de Greenpeace Italia.

"Esta situación", explicó, "no se debe a problemas de eficiencia, sino a la inercia política europea, que permite a las aerolíneas disfrutar de privilegios fiscales injustos que perjudican al transporte ferroviario a costa del clima del planeta".

"El costo ambiental de este sistema amañado es enorme", observó Greenpeace, señalando que "las aerolíneas de bajo costo dominan el mercado gracias a precios injustos.

De hecho, mientras que las aerolíneas no pagan ni el impuesto al queroseno ni el IVA en los vuelos internacionales, los ferrocarriles deben pagar impuestos sobre la energía, el IVA y elevados peajes ferroviarios.

“Cualquier ruta donde volar sea más barato que viajar en tren es un fracaso político”, añadió Spadini.

“Europa debe convertir el tren en la opción más económica, en lugar de la menos ventajosa por estar menos financiada. Por eso, pedimos a la Unión Europea y a los gobiernos nacionales que eliminen las exenciones fiscales al sector aéreo, inviertan en la red ferroviaria e introduzcan ‘billetes climáticos’ asequibles y fáciles de usar”.

“Los recursos económicos para transformar el sistema de transporte podrían obtenerse mediante una tributación adecuada para la industria aérea, los superricos y las empresas más contaminantes, como las de combustibles fósiles. Solo se necesita la voluntad política de los líderes europeos”, concluyó Spadini. (ANSA).