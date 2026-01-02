Economía: Wall Street arranca 2026 con el impulso de la IA

En la apertura del viernes, los valores tecnológicos vinculados a la IA registraron fuertes avances, aunque los principales índices operaron sin una tendencia definida: el Nasdaq retrocedía cerca de 0,4%, el S&P 500 bajaba 0,2% y el Dow Jones Industrial Average subía alrededor de 0,1%.

El auge de la inteligencia artificial, que explicó buena parte de las ganancias bursátiles de 2025, se perfila como uno de los grandes ejes del mercado en el año que comienza, aunque no exento de escepticismo entre algunos analistas. A ello se suman las expectativas de crecimiento global y la posibilidad de nuevos recortes de tasas por parte de los bancos centrales como factores de respaldo para las acciones estadounidenses.

"La mayoría de los activos financieros tuvo un desempeño sólido en 2025, con fuertes avances en acciones globales, bonos, crédito y mercados emergentes", escribió Jim Reid, jefe global de investigación macro y estrategia temática de Deutsche Bank.

"Eso estuvo impulsado por el crecimiento global sostenido, el optimismo en torno al potencial de la IA y nuevos recortes de tasas".

El consenso entre los analistas de Wall Street sigue siendo favorable. Según una encuesta de Bloomberg, todos los especialistas consultados prevén una suba del S&P 500 en 2026, con un aumento promedio estimado del 9%, apenas por debajo del rendimiento medio del índice en los últimos 20 años. Al cierre de diciembre, ninguno proyectaba una caída anual del indicador.

En 2025, el S&P 500 acumuló una ganancia superior al 16%, pese a episodios de volatilidad vinculados a la política comercial del presidente Donald Trump. El fuerte crecimiento del sector de inteligencia artificial permitió al índice cerrar su tercer año consecutivo con saldo positivo.

Varias compañías relacionadas con la IA encabezaron las subas en el inicio del año, entre ellas Sandisk, Micron, Western Digital, Intel y Constellation Energy. El impulso estuvo alimentado por noticias sobre dos ofertas públicas iniciales de empresas de IA en Asia y por la publicación de un estudio del grupo chino DeepSeek, que describe métodos para desarrollar inteligencia artificial de manera más eficiente.

También avanzaron con fuerza gigantes tecnológicos de gran capitalización como Nvidia, Broadcom y Taiwan Semiconductor Manufacturing Company.

En los mercados de materias primas, los metales preciosos —que en 2025 registraron su mejor desempeño anual desde la década de 1970— comenzaron el año con leves subas: el oro avanzó 0,2% y la plata trepó casi 3%.

El petróleo, en cambio, retrocedió, en una señal positiva para los consumidores. El crudo WTI cayó cerca de 1% y el Brent alrededor de 0,8%. El petróleo registró en 2025 su mayor baja anual desde 2020, lo que contribuyó a la reducción de los precios de los combustibles. Según la asociación automovilística AAA, el precio promedio de la nafta descendió a US$2,83 por galón, frente a US$3,06 un año atrás. (ANSA).