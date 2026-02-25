Economía: Wall Street sube tras discurso de Trump

"Los mercados continúan el rebote favorable", explicó a ANSA Nino Di Russo, analista económico ítalo-argentino y director de OnLineTradingCollege.org en Estados Unidos.

Explicó que, "en ese sentido, el índice que mide el desempeño de las 500 empresas más importantes medido por SPY subió el 0,68% y cotiza en US$692,08, al tiempo que el Nasdaq, que mide el desempeño de las 100 empresas tecnológicas más importantes medido por QQQ, cotiza en 614,8 con un alza del 1,15%".

A su vez, los futuros del petróleo cotizan en baja 0,3% en US$65,42/BBL, y los futuros del oro cotizan en aumento 1,08% en US$5.232/Oz y los de la plata, medida en alza, un 3,73% en US$90,77/Oz. Los futuros de Bitcoin, que de alguna manera representan la apetencia por el riesgo del mercado, cotizan en alza 6,14% en US$68.510.

Las empresas desarrolladoras de software agrupadas en IGV están en ascenso un 2,47% en US$80,35, valor próximo a los mínimos del año 2025 con motivo de la crisis sectorial que desataran las aplicaciones de Anthropic Claude Code.

Trump abordó durante su mensaje la posibilidad de que en el futuro los aranceles reemplacen parte de los impuestos sobre la renta, en un contexto de tensión judicial luego de que la Corte Suprema declarara inconstitucionales los aranceles fijados el año pasado, lo que abre un frente de conflictividad institucional relevante para el comercio internacional.

El mandatario también se refirió a la "herencia económica recibida", en medio de señales de presión inflacionaria y desaceleración del crecimiento, y defendió su política de creación de empleo, control del precio de los medicamentos y reducción del costo de la gasolina.

