Economía/Bolsa.- El Ibex 35 sube un 0,42% al cierre y se asienta en los 15.540 puntos

MADRID, 13 Oct. 2025 (Europa Press) - El Ibex 35 ha cerrado la sesión de este lunes en los 15.541,6 puntos, lo que supone un ascenso del 0,42%, con la atención de los inversores puesta en Donald Trump, por un lado, y en el recuento de aceptaciones de la oferta de BBVA por Banco Sabadell, que finalizó el pasado viernes.

"En los próximos días veremos si estamos ante un tensionamiento persistente de las relaciones comerciales Estados Unidos-China o si los últimos acontecimientos forman parte del proceso de negociación", han enmarcado los analistas de Renta 4.

De su lado, Trump ha asegurado que "la guerra [entre Israel y Hamás] ha terminado" en declaraciones desde el avión presidencial, el Air Force One, antes de llegar a Israel y Egipto en el marco de la posible finalización del acuerdo de paz para Gaza confeccionado por Estados Unidos.

También en el plano internacional, la Presidencia francesa ha publicado este domingo el listado de los 34 miembros del segundo gobierno del primer ministro Sébastien Lecornu, formado por personalidades del centro político y con nombres del partido conservador Los Republicanos.

En el terreno empresarial español, BBVA, Banco Sabadell y los accionistas de ambas entidades aguardan los resultados de la oferta pública de adquisición (OPA) que finalizó el pasado viernes, y cuyos datos finales de aceptación no se conocerán hasta el 17 de octubre, según adelantó la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Por su parte, Endesa ha acordado anticipar la finalización del segundo tramo de su programa marco de recompra de acciones propias tras adquirir 17.007.566 acciones por 442 millones de euros, a un precio medio ponderado de 26,01 euros por título.

Hochtief, filial alemana de ACS, se ha adjudicado un contrato en Reino Unido valorado en 595 millones de libras (685 millones de euros) para llevar a cabo obras en una instalación nuclear en proceso de desmantelamiento en Sellafield.

En este contexto, los principales valores alcistas han sido ArcelorMittal (+2,97%), Grifols (+2,88%), Rovi (+2,71%), Banco Sabadell (+1,71%), Sacyr (+1,33%), Solaria (+1,25%) y Unicaja (+1,23%).

Del lado contrario, los mayores descensos han sido los de Mapfre (-1,69%), Logista (-1,17%), Cellnex (-1,15%), Telefónica (-1,03%), Redeia (-0,67%) y Aena (-0,48%).

Las subidas en Bolsa han sido generalizadas en los principales mercados.

Londres ha subido un 0,16%; París, un 0,21%; Fráncfort, un 0,60%; y Milán, un 0,29%.

El barril de Brent avanzaba un 0,83%, hasta los 63,25 dólares, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) se situaba en 59,47 dólares, un 0,97% más.

En el mercado de renta fija, el rendimiento del bono español con vencimiento a 10 años se ha situado en el 3,181%, por debajo del 3,197% del cierre del viernes.

De esta forma, la prima de riesgo ha caído a 54,5 puntos básicos.

En el mercado de divisas, el euro se depreciaba un 0,37% frente al dólar, hasta cruzarse a un tipo de cambio de 1,1576 dólares por cada euro.

