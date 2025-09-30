Economía/Bolsa.- El Ibex 35 sube un 1% y rompe máximos de 2007 al alcanzar los 15.400 enteros

MADRID, 30 Sep. 2025 (Europa Press) -

El Ibex 35 ha subido un 1,04% en la sesión de este martes y ha alcanzado máximos desde diciembre de 2007, hasta los 15.400 enteros, en una jornada con la atención de los inversores puesta en la OPA de BBVA y Banco Sabadell, las energéticas renovables y las nuevas medidas arancelarias de Donald Trump.

Por un lado, el consejo de administración de BBVA comunicó a última hora de ayer que ha acordado el pago de un dividendo a cuenta del ejercicio 2025 por un importe bruto de 0,32 euros por acción en efectivo, "el mayor de su historia", tras haber sido incrementado en un 10,3% frente al año anterior.

A cierre de mercado, además, se ha conocido que el consejo de administración de Banco Sabadell ha rechazado la mejora del precio de la OPA, a excepción del consejero y accionistas David Martínez, que ha comunicado su intención de acudir al canje planteado por BBVA.

Siguiendo con la información empresarial, Solaria cerró el primer semestre con unos resultados que ha calificado de "históricos", tras elevar su beneficio neto un 97%, hasta los 82 millones de euros, y disparar su facturación un 59% respecto al mismo periodo de 2024, hasta los 155 millones de euros.

En el ámbito macro, el Tesoro Público ha recortado sus necesidades de financiación para este año en 5000 millones de euros dada la "fortaleza" del crecimiento económico de España, por lo que su programa de emisión neta de deuda pasa de 60.000 millones previstos inicialmente a 55.000 millones.

Bajo el paraguas internacional, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado la imposición, a partir del próximo 14 de octubre, de un arancel adicional del 10% a las importaciones de madera blanda y productos derivados de la madera, mientras que cobrará un nuevo gravamen del 25% por armarios y otros muebles elaborados con este material.

En este contexto, las mayores subidas han sido las de Solaria (+5,27%), Inditex (+2,67%), Sacyr (+2,65%), Rovi (+2,65%) y Amadeus (+2,06%). Por el lado contrario, los mayores descensos han sido los de Indra (-2,66%), ArcelorMittal (-2,36%), Repsol (-2,30%) y Puig (-1,50%).

La evolución del resto de los principales mercados europeos cotizaban también con subidas: Londres ha avanzado un 0,54%; Fráncfort, un 0,57%; Milán, un 0,40%; y París, un 0,19%.

De su lado, el barril de Brent se situaba en los 67,11 dólares, un 1,24% menos, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) caía a los 62,82 dólares, un 0,95% menos.

El rendimiento del bono español con vencimiento a 10 años era del 3,253%, frente al 3,264% registrado al cierre del lunes, mientras que la prima de riesgo frente al bono alemán subía hasta los 55 puntos básicos.

En el mercado de divisas, el euro se apreciaba un 0,02% frente al dólar, hasta cruzarse en un tipo de cambio de 1,1729 dólares por cada euro.