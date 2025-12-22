Economía/Empresas.- Harbour Energy compra LLOG Exploration por US$2.724 millones para operar en el Golfo de México

MADRID, 22 Dic. 2025 (Europa Press) - La británica Harbour Energy ha comunicado este lunes la compra de LLOG Exploration por unos US$3.200 millones (2.724 millones de euros), de los que US$2.700 millones (2.298 millones de euros) se abonarán en efectivo y los restantes US$500 millones (425,6 millones de euros) en acciones ordinarias con derecho a voto de Harbour. Según se desprende de la nota de prensa publicada, una vez se complete la transacción, la matriz LLOG Holdings poseerá el 11% del capital social de Harbour, al tiempo que esta última compañía podrá operar en el Golfo de México. En este sentido, Harbour ha indicado que se hará con activos petrolíferos 'offshore' que se sumarán a su "cartera global" de negocios en Noruega, Reino Unido, Argentina y México. "El anuncio de hoy cumple con la ambición que Harbour tenía desde hace tiempo de establecer su presencia en las aguas profundas del Golfo de América. Con LLOG, hemos encontrado la combinación perfecta de activos de alta calidad y un equipo con talento, lo que supone un fuerte encaje estratégico y cultural con nuestra empresa", ha afirmado el consejero delegado de Harbour, Linda Cook. "Nos complace unirnos a una empresa excepcional y creemos que, al unir nuestros equipos y experiencia, estamos abriendo nuevas posibilidades, empoderando a nuestra gente y sentando las bases para lograr resultados extraordinarios con Harbour", ha indicado, por su parte, el CEO de LLOG, Philip LeJeune.